欧盟委员会主席冯德莱恩说，欧盟和加拿大旨在深化在人工智能、气候、能源和安全领域的合作，同时探讨加拿大成为欧盟首个联席会员的可能性。

路透社报道，冯德莱恩星期四（10月29日）在加拿大蒙特利尔举行的加拿大－欧盟峰会上说，双方可以建立一种无需正式加入欧盟，却比以往任何伙伴关系都更接近成员国地位的合作模式。

她说：“我们的构想很简单，就是建立联系关系，而不必正式加入欧盟。我们可以建立一种比过去任何安排都更接近成员国资格的伙伴关系。”

她指出，双方可以在人工智能、气候、能源及安全等各个领域展开合作。

加拿大总理卡尼正寻求加强与欧洲的关系，以减少加拿大在经济及安全方面对美国的依赖。自美国总统特朗普对加拿大商品加征关税以来，加拿大一直致力于推动贸易及外交关系多元化。

不过，加拿大进一步向欧盟靠拢，也可能在加美贸易谈判持续进行之际，引起特朗普不满。

根据路透社看到的联合声明，加拿大与欧盟领导人最终没有采用联席会员的说法，而是同意推动双方建立“日益紧密的联系关系”。

这份预计星期五（30日）公布的声明指出，双方将继续讨论如何界定加欧关系，并争取在明年举行的下一次峰会前完成相关工作。

冯德莱恩六周前首次提出加拿大成为欧盟联席会员的构想，但遭到以德国为首的部分欧盟成员国反对。