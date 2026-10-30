随着中东冲突持续推升国际能源价格，欧美主要经济体正加快协同释放战略石油储备的步伐。包括法、德、意在内的欧洲多国与美国政府相继于周四宣布最新的释油举措，合计释放储油超过5900万桶，旨在缓解全球供应担忧并平抑燃油成本。

欧盟能源专员约根森（Dan Jorgensen）星期四（10月29日）在卢森堡举行的欧盟能源部长会议后宣布，欧洲多国已重申承诺，将在2027年1月底前加快从战略储备中释放4260万桶石油，其中约半数（2050万桶）为柴油。

签署联合声明的国家包括法国、德国、意大利、比利时、丹麦、希腊、拉脱维亚、卢森堡、荷兰、葡萄牙和瑞典共11国，立陶宛也支持这项倡议。

约根森坦言，尽管目前欧盟尚不至于面临绝对的断供危机，但许多普通家庭正承受沉重的能源账单压力，即将到来的冬季形势依然严峻。

国际能源署（IEA）此前警告，因中东和俄罗斯油品出口受阻，全球柴油库存骤降，欧洲柴油价格持续处于高位。

同日，美国能源部宣布，多家大型跨国能源贸易商已同意从美国战略石油储备（SPR）中借贷借出1675万桶原油。此举属于今年3月华盛顿协同国际能源署约30国达成的4亿桶全球储备释放计划的一部分。

本轮欧美加速释油正值地缘政治与美国内政交织的关键节点。近期美以与伊朗的军事冲突引发全球油价飙升，加剧了欧美通胀压力。

在美国国内，高昂的燃油成本已演变为下周国会选举的核心议题，迫使特朗普政府一方面加大对欧洲盟友施压、甚至一度威胁出台柴油出口禁令，另一方面加快向市场投放本土战略储备，以求在大选前稳定油价。