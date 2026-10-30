针对美媒披露云计算服务公司超速国际（Megaspeed）前高管涉嫌为中国从事间谍活动一案，英伟达首席执行官黄仁勋周四出面澄清，强调双方以往的商业往来“完全合规且绝非异常”，并已完成内部排查，确认未向中国非法转运任何受控的人工智能（AI）晶片。

《纽约时报》此前报道称，美国政府正在调查超速国际前高管黄乐（Huang Le，译音），指控涉嫌充当中方代理人以规避美国尖端科技出口禁令。社交平台上也曾流传她与黄仁勋的合影。

彭博社报道，黄仁勋星期四（10月29日）回应称，双方的日常接触仅属正常商务范畴，且黄乐目前已离开超速国际；在媒体报道前，英伟达从未接获美国官方关于涉嫌间谍行为的通报。

黄仁勋特别指出，英伟达对交付给超速国际的图形处理器（GPU）展开了全方位核查与精准盘点，“我们详细核验了每一枚晶片的部署”，确认超速国际并未违规将高性能晶片转口至中国大陆，并相信美国监管部门同样展开了相关核查。

当前美中地缘政治对抗升级，华盛顿不断收紧对华晶片出口限制，导致英伟达难以直接触达中国这一庞大的关键市场。尽管在特朗普执政期内，英伟达曾获准向中国供应极少数规格受限的旧款产品，但因北京着力培育本土晶片产业链等因素，实际出货量仍十分有限。

面对近期关于高端晶片疑似借道海外数据中心走私进入中国的多项调查与指控，英伟达虽多次表态认为相关问题无足轻重，但包括超速国际在内的数家企业涉嫌非法转运晶片之举，已令全球算力供应链的合规风险与监管博弈持续升温。