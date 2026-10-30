美国中期选举进入最终倒数阶段，选情胶着引发各界高度关注。美国总统特朗普周四突然宣布，取消原定于本周末在堪萨斯州与艾奥瓦州举行的现场造势集会。

竞选团队与共和党全国委员会（RNC）随后证实，特朗普将把冲刺策略转向大规模的远程电话集会（tele-rallies），以此在选前最后阶段为全美多州的共和党候选人拉票助选。

按原定计划，特朗普准备于周六（10月31日）前往堪萨斯州萨利纳（Salina），并于周日（11月1日）转战艾奥瓦州迪比克（Dubuque）。这两场线下活动现已取消，周五在佛罗里达州举行的活动预计成为其选前最后一场大型现场集会。

针对取消堪萨斯之行，特朗普在安德鲁斯联合基地向媒体表示，他认为自己“没有必要非得去堪萨斯州”。尽管该州共和党参议员马歇尔（Roger Marshall）面临民主党挑战者的强力竞争，但特朗普坚称马歇尔选情极佳，并预测共和党将在选举夜迎来强势大胜。

共和党全国委员会在声明中也呼应指出，鉴于共和党在堪萨斯与艾奥瓦州选情占优，因此决定取消原定线下活动。

特朗普的超级政治行动委员会“让美国再次伟大”（MAGA Inc）透露，随后将展开密集的“电话集会”攻势，预计在投票日前覆盖包括堪萨斯与艾奥瓦在内的至少19个州，以更密集的频率进行线上催票。

自10月1日以来，年过八旬的特朗普开启了高强度的竞选行程，已在19个州主持了25场长达一小时以上的集会，主要集中在共和党基本盘稳固的乡村与农业地区。连续高强度的公开演讲对其身体状况造成了明显负担，周一在密西西比州演讲时，特朗普声音已明显沙哑，并曾坦言连续演讲对声带是极大挑战。

然而，周四在南卡罗来纳州为参议员助选返抵华盛顿后，当被记者问及连续数周奔波是否感到疲惫、厌倦旅途时，特朗普表现得十分激烈。他当场斥责这名记者“有病”，坚称自己“状态极佳”（I feel perfect），并反唇相讥让记者“先把自己的体态状态收拾好，你看起来糟透了”。