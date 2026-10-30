以色列中央选举委员会周五公布的大选最终结果显示，现任总理内坦亚胡领导的右翼及极右翼联盟虽保住领先优势，但未能斩获议会多数，导致该国再次陷入组阁僵局。

在议会全部120个席位中，内坦亚胡阵营夺得53席，其领导的利库德集团以27席保持第一大单一党派地位。由前以军总参谋长艾森科特（Gadi Eisenkot）统领的中间派反对党阵营获得48席。双方均未达到单独组阁所需的61席门槛。

面对组阁阻力，内坦亚胡阵营迅速将矛头对准拿下19席、掌握关键少数地位的阿拉伯政党，指控其涉嫌接受境外非法资金支持，企图在政治上削弱其制衡力。

尽管阿拉伯政党所持席位理论上足以助反对派跨过组阁门槛，但在内坦亚胡猛烈的舆论围剿下，艾森科特态度迟疑，仅反指对方企图借题发挥、动摇合法选举结果的正当性。

据以色列媒体周四报道，以色列中央选举委员会主席索尔贝里已要求国家安全总局（辛贝特），对涉嫌存在外国资金不当影响选举的情况展开调查。

报道说，辛贝特局长齐尼怀疑有外国势力干预了10月27日举行的议会选举。以色列公共广播公司周四引述以安全部门消息人士的话说，情报显示，卡塔尔涉嫌资助了以色列阿拉伯裔社区的投票动员团体。以色列第12频道电视台报道称，尽管辛贝特选前就掌握了有关情报，但当时并未通知以中央选举委员会。