美军驻中东最高指挥官库珀上将周四罕见亲赴白宫，向总统特朗普当面汇报对伊军事方案。美方当前正密切权衡是否对伊朗重启大规模军事行动。

据美方官员及知情人士透露，美国战争部长赫格塞斯与美军参谋长联席会议主席凯恩一同出席了会议。除军事打击选项外，双方还评估了针对伊朗的持续封锁行动。此前一天，军方高层已在白宫与副总统万斯举行专项闭门磋商。

《华尔街日报》披露，特朗普政府已预警波斯湾盟友，为美国中期选举后可能出现的短时间、高强度军事行动做好准备。与此同时，万斯正尝试接触伊朗强硬派核心人物以促成和谈。

《华尔街日报》报道指，美军高层直接面报实属罕见，外界研判美方正逼近实质性军事行动。然而，白宫的动向引发国会警惕，民主党籍参议员墨菲直斥该作战方案极其疯狂，恐酿成灾难性局势升级并践踏法治。

德黑兰方面则已通过公开及私下渠道警告，一旦遭袭将对中东各处美军基地及波斯湾盟国目标展开大范围报复。据悉，伊朗已重启地下设施利用库存零部件组装弹道导弹，并加大了针对中东美方人员的威吓行动。