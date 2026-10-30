据多名知情人士透露，在经历美国总统特朗普数周的密集施压后，乌克兰军方已暂停对俄罗斯本土炼油厂的无人机袭击。这一决定不仅动摇了基辅对美方防务承诺的信任，也暴露了乌方战术命脉受制于人的困境。

据《华尔街日报》报道，这项非正式暂停令预计将至少持续至美国中期选举之后。随着选战临近，特朗普政府极力避免高油价反噬共和党选情，公开指责乌方袭击推高了全球燃油成本。

据报道，10月20日，美国特使库什纳在奥斯陆与乌克兰总统泽连斯基会晤时措辞极其强硬。他明确要求乌方暂停对俄炼油厂的袭击30天，以配合美方与莫斯科的外交调解，并直言此举是乌方应有的回报。

与此同时，马斯克旗下的星链（Starlink）及军用版星盾（Starshield）卫星通信服务受阻，成为美方施压的关键筹码。

乌军长期依赖卫星系统执行战术通信与无人机攻防任务。尽管美方坚称卫星限制与袭击无关，但在特朗普致电马斯克恢复网络后，乌军随即冻结了对俄能源目标的攻势。

乌方官员直言，基辅面临巨大的政治妥协压力，星链受限与炼油厂停火本质上就是同一场博弈。