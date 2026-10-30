俄罗斯总统普京星期四（10月29日）说，俄罗斯支持任何恢复与欧洲国家全面关系的努力，强调俄方不希望与欧洲爆发战争，但已做好应对准备。

他同时警告，若局势进一步升级并引发冲突，最终将不会有任何赢家。

普京是在俄罗斯—非洲峰会后的记者会上作出上述表态。针对欧洲部分舆论炒作俄欧可能在2030年前爆发战争，普京直言，欧洲国家企图让俄罗斯遭受战略失败的目标迄今未能实现，未来也难以达成。

他强调，欧洲内部同样存在主张理性对话的声音，俄方支持通过欧盟多边机制或双边途径恢复俄欧正常交往，避免两次世界大战的历史悲剧重演。

谈及星期二（27日）与芬兰总统斯图布及挪威首相斯特勒的通话，普京认为两人展现了务实态度。两国领导人均支持乌克兰，并在通话前与乌方进行磋商。

普京透露，两人在通话伊始便明确是以本国领导人、而非代表欧盟的身份进行交流，尽管此举招致部分欧洲盟友批评，但接触本身具有积极意义。

双方在通话中重点讨论了波罗的海及北欧地区的安全局势。针对该地区近来趋紧的航道与通信环境，普京指出俄方支持遵守国际海洋法，绝不希望看到波罗的海演变成类似波斯湾或霍尔木兹海峡的对抗封锁局面。

但他同时明确表态，若航行自由或战略通道受阻，俄方将对一切挑战作出坚决回应。