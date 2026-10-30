为什么美国总统特朗普不介意被批评像独裁者，却在意被指白宫装修得像芝士蛋糕工厂？

10月24日，美国前总统奥巴马在俄亥俄州一场竞选集会拿特朗普装修白宫的事开玩笑，调侃特朗普“把白宫装修得像萨达姆开了一家芝士蛋糕工厂”。

芝士蛋糕工厂（The Cheesecake Factory）是美国一家知名连锁餐厅，以繁复的室内装潢著称。伊拉克前总统萨达姆和特朗普一样，喜欢金色装饰。

奥巴马的揶揄显然戳中特朗普的死穴。26日，特朗普回应说奥巴马不是聪明人，不理解这些，还说奥巴马当年没有好好维护白宫。

他说：“我们必须向奥巴马解释，白宫是美国的象征，必须妥善维护。像奥巴马这种人看不到这些。他看不到污垢。他看不到脏乱。他看不到建筑物里破损的装饰品。”

“这些都要保持干净，柱子不能破损，灰泥底下的砖块不能脱落。你却说那是芝士蛋糕工厂，这恰恰说明你为什么是个糟糕的总统。”

奥巴马星期四（10月29日）在另一场集会加码调侃特朗普，说他对于自己被拿来与萨达姆相提并论不以为意，却对“芝士蛋糕工厂”的评论非常不满。

有分析认为，特朗普被奥巴马戳中“暴发户”的痛处。特朗普向来渴望进入纽约传统精英富豪圈层，却长期被认为只是纽约暴发户。

奥巴马说他把白宫装修得像芝士蛋糕工厂，就是揶揄他只有暴发户的层次，因为芝士蛋糕工厂是中产美国人眼里的高档餐厅，而不是精英分子眼中的高档奢华餐厅。特朗普的特朗普集团向来自诩为高端豪华房地产发展商，奥巴马对他的揶揄是暗指他能力不足，特朗普因而恼羞成怒。