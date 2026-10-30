二十国集团（G20）外长会议于美国时间星期五（10月30日）在佐治亚州亚特兰大召开。美国国务卿鲁比奥主持会议，俄罗斯外长拉夫罗夫也到场出席。

法新社报道指，本次会议正值美国中期选举前夕，旨在为12月在迈阿密特朗普多拉尔度假村举行的G20领导人峰会铺路。然而，受乌克兰危机、伊朗局势升级以及全球能源价格飙升等多重因素掣肘，外界普遍预期各方在多个议题上难以达成共识。

自美以对伊朗发动军事行动引发霍尔木兹海峡受阻以来，全球能源价格居高不下。华盛顿极力主张安全与经济繁荣密不可分，试图推动各方就霍尔木兹海峡及全球海运的航行自由达成共识，以确保能源供应及关键供应链畅通。但中方此前曾对相关表述存有异议，中国外长王毅也未出席本次会议，改由副手代为出席。

拉夫罗夫的现身成为本届外长会议的另一焦点。在莫斯科、基辅与华盛顿定于11月举行新一轮谈判的背景下，拉夫罗夫计划在会上抗议国际制裁，这或引发欧洲盟友的不满。

然而，迫于国内通胀与中期选举压力，特朗普政府近期放宽了部分对俄制裁以促成柴油进口协议，试图在平抑国内油价方面与莫斯科展开合作。

外交人士透露，鉴于内部立场深度割裂，本届会议预计不会发表联合宣言，仅将由美方发布一份主席总结。美方意图将G20从复杂的地缘安全争议中剥离，转而将其重塑为聚焦经济增长、放宽监管与商业贸易的美国实力展示平台。