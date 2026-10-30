俄乌与中东战火加剧 G20外长会议恐难破局
美国国务卿鲁比奥周五将主持在佐治亚州亚特兰大召开的二十国集团（G20）外长会议。 （路透社档案照片）
二十国集团（G20）外长会议于美国时间星期五（10月30日）在佐治亚州亚特兰大召开。美国国务卿鲁比奥主持会议，俄罗斯外长拉夫罗夫也到场出席。
法新社报道指，本次会议正值美国中期选举前夕，旨在为12月在迈阿密特朗普多拉尔度假村举行的G20领导人峰会铺路。然而，受乌克兰危机、伊朗局势升级以及全球能源价格飙升等多重因素掣肘，外界普遍预期各方在多个议题上难以达成共识。
自美以对伊朗发动军事行动引发霍尔木兹海峡受阻以来，全球能源价格居高不下。华盛顿极力主张安全与经济繁荣密不可分，试图推动各方就霍尔木兹海峡及全球海运的航行自由达成共识，以确保能源供应及关键供应链畅通。但中方此前曾对相关表述存有异议，中国外长王毅也未出席本次会议，改由副手代为出席。
拉夫罗夫的现身成为本届外长会议的另一焦点。在莫斯科、基辅与华盛顿定于11月举行新一轮谈判的背景下，拉夫罗夫计划在会上抗议国际制裁，这或引发欧洲盟友的不满。
然而，迫于国内通胀与中期选举压力，特朗普政府近期放宽了部分对俄制裁以促成柴油进口协议，试图在平抑国内油价方面与莫斯科展开合作。
外交人士透露，鉴于内部立场深度割裂，本届会议预计不会发表联合宣言，仅将由美方发布一份主席总结。美方意图将G20从复杂的地缘安全争议中剥离，转而将其重塑为聚焦经济增长、放宽监管与商业贸易的美国实力展示平台。