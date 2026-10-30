（华盛顿综合电）中期选举在即，美国经济虽然增长强劲，但物价同时也在高涨。这让共和党选举策略师担忧，民众感受不到经济蓬勃的好处，恐让特朗普总统和共和党选情居于劣势。

美国商务部星期四（10月29日）发布的预估数据显示，美国第三季的实际国内生产总值（GDP）按年率计算环比增长3.4%，优于市场预期，也创一年来最大增幅。

与此同时，美国联邦储备局用以衡量通货膨胀指标的个人消费支出价格指数则在9月份同比上涨3.6%，涨幅较上月有所扩大，且0.5%的环比增幅为六个月来最大。

数据发布后，特朗普在自家社媒贴文宣称，美国经济正在“咆哮增长”，接着向选民喊话道：“如果愚蠢的民主党人（Dumocrats）赢得中期选举，一切都将被摧毁。如果你们要保住这样的增长，就该投选共和党！”

不过，皮尤研究中心的调查显示，在已经提前投票的选民当中，高达84%把经济列为本届选举最关心的议题。汽油、药物和其他生活必需品价格飙涨，已成为选民最关心的问题。

共和党选举策略师海耶（Doug Heye）告诉彭博社：“选民投票时不会看GDP数字。通胀还是很高，我认为这个数字最终更加重要。它反映了选民对所有日常开销所产生的挫折感。”

另一名共和党策略师科南特（Alex Conant）说：“选民更在乎切身感受而不是数据。经济很强劲，但人们感受不到。”

不过，也有策略师抱持乐观。在俄亥俄州为共和党策划选战的韦弗（Mark Weaver）坦言，虽然很少选民会花时间讨论GDP数据，但最新消息显示经济在持续改善，“选民会明白的”。