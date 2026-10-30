德国经济研究所（IW）一份最新研究报告指出，美国总统特朗普的经济政策虽然推动经济稳健增长和投资活动，却未能实现缩减贸易逆差及振兴本土制造业的目标。

路透社星期五（10月30日）取得的报告显示，特朗普政府推行减税、加征关税及鼓励制造业回流等政策，成效好坏参半。美国国内生产总值（GDP）保持稳健增长，人工智能（AI）相关投资持续活跃，但就业增长逊于前一届政府，通货膨胀率也仍高于美国联邦储备局设定的2%目标。

尽管特朗普对进口商品广泛加征关税，美国8月的商品贸易逆差仍达1300亿美元（约1666亿新元），高于两年前的水平，显示关税措施尚未有效缩小贸易缺口。

不过，美国的贸易格局已出现变化。欧盟在美国商品贸易逆差中所占比重，从2024年8月的20%降至今年8月的7%；中国所占比重也从29%降至14%。

报告也指出，特朗普推动制造业回流美国的努力至今未见明显成效。2025年流入美国的外国直接投资减少8.2%，降至2480亿美元，比2015年至2024年的平均水平低18%。

此外，美国与以色列对伊朗发动的战争进一步推高美国原已高企的公共债务，并带动利率上升。随着美国未偿债务达到40万亿美元，债权人开始质疑美国能否长期维持这一债务规模。