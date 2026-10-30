日本富士山星期五（10月30日）迎来本季首次积雪，比往年平均日期迟了28天。这也是日本气象厅首次采用雷达和卫星数据，而非目测方式，确认富士山初雪。

共同社报道，日本气象厅指出，今年富士山初雪比去年迟了七天。不过，由于今年采用新的观测方式，难以直接与往年比较。

过去，位于山梨县的甲府地方气象台主要依靠工作人员目测，确认富士山山顶是否出现积雪。从今年起，气象厅改用雷达及“向日葵”气象卫星等数据，以提高观测准确度，并减轻工作人员的负担。

气象厅数据显示，星期五上午8时，海拔3776米的富士山山顶气温降至摄氏零下6.3度，雷达数据显示积雪至少达一厘米。

与此同时，位于富士山山脚的山梨县富士吉田市，也在当天通过工作人员目测，宣布富士山迎来本季初雪。

富士吉田市表明，希望随着山上积雪逐渐增加，民众能够欣赏到富士山美丽的雪景。

自2006年起，富士吉田市便独立发布富士山初雪消息，以弥补甲府地方气象台可能因雨雾天气而无法目测的情况。甲府地方气象台距离富士山约40公里。