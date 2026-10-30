由动画制作公司等组成的日本动画协会公布，2025年日本动画产业的国内外市场规模初步估计达到4.4491万亿日元（约360亿新元），比上一年增长14%，首次突破4万亿日元。

共同社报道，与2015年的1.8292万亿日元相比，市场规模已扩大一倍多。其中，海外销售额达到2.5426万亿日元，是推动增长的主要动力。

日本动画市场持续扩大，一个重要原因是疫情后Netflix等流媒体平台迅速发展，让全球更多观众接触到日本动画。海外市场增长尤其明显，销售额在2020年就已超过日本国内市场。2025年上映的《鬼灭之刃》剧场版新作等热门电影，也在日本和海外取得了亮眼成绩。

日本政府已将游戏、动画等内容产业列为支柱产业之一，并提出到2033年，将内容产业的海外销售额提高至20万亿日元。

需要注意的是，上述市场规模估算的是消费者在电影、流媒体、活动和周边商品等方面的总支出，并不等于动画制作公司的收入。如果只计算制作公司的销售额，2025年日本动画行业的市场规模初步估计为5055亿日元。