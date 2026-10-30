法国明年总统选举临近，中间派阵营却陷入内斗，导致主流选票分散。最新民调显示，极右翼领袖勒庞与极左翼领袖梅朗雄的支持率领先其他候选人，两人在第二轮投票中对决的可能性上升。

路透社报道，法国总统选举定于明年4月举行首轮投票，5月举行第二轮投票。民调显示，极右翼国民联盟（RN）领袖勒庞（Marine Le Pen）几乎笃定晋级第二轮，极左翼“不屈法国”领袖梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon）的支持率则持续超越中间派候选人。

原本被视为中间派主要希望的前总理菲利普（Édouard Philippe），近期支持率持续下滑。据《费加罗报》委托进行的民调，菲利普的支持率从9月的21%跌至15%，落后于梅朗雄的16.5%。另一名前总理阿塔尔（Gabriel Attal）的支持率则为13%。

分析人士认为，菲利普竞选表现欠佳，加上选民对总统马克龙执政近10年感到厌倦、社会及治安局势紧张，以及中间派内部竞争加剧，都拖累了他的支持率。

菲利普支持率下滑，也进一步激化他与阿塔尔之间的竞争。两人都曾在马克龙政府担任总理，如今却在谁应该退出选战、支持另一人方面僵持不下。

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阿塔尔本周重新提出举行中间派联合初选的建议，引起马克龙阵营部分盟友不满。他们认为，中间派当前最需要的是团结，而不是进一步扩大内部分歧。不过，身为马克龙所属复兴党领袖，阿塔尔仍掌握党的财政资源及组织机器，在党内具有一定影响力。

中间派选票分散的问题也不限于两人。中间偏左候选人格吕克斯曼（Raphaël Glucksmann）赢得社会党初选后，支持率有所上升；右翼阵营的前内政部长勒塔约（Bruno Retailleau）及戛纳市长利斯纳尔（David Lisnard），也在争取立场温和的选民。

马克龙盟友、民主运动党议员古莱指出，无论菲利普还是阿塔尔，都可能因与马克龙政府的关系而流失选票。她呼吁中间派领袖放下个人政治抱负，推举一名能够团结温和派选民的候选人，否则可能让勒庞与梅朗雄双双晋级第二轮。