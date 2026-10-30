俄罗斯知名独立报纸《新报》（Novaya Gazeta）宣布停刊，指俄罗斯当局持续施压，包括近期搜查总编辑住所及拘留记者，迫使报社结束运作。

法新社报道，《新报》总编辑索科洛夫（Sergei Sokolov）星期五（10月30日）在YouTube发布视频声明说：“《新报》将不复存在。俄罗斯当局及情报机构迫使编辑团队停止工作。”

他说：“《新报》已被扼杀。11月9日，我们将关掉这个生活了30年的家的灯，关闭服务器，然后离开。”

索科洛夫是《新报》资深编辑。本月早些时候，他因同事罗尔杜金（Oleg Roldugin）涉及的刑事案件遭当局传唤问话，住所也被搜查。

罗尔杜金今年4月被捕，被控“非法获取电脑信息”，当局未公布具体案情。据俄罗斯国家通讯社报道，他否认控罪。目前，罗尔杜金正被软禁候审，软禁期限已延长至11月10日。

《新报》是俄罗斯少数坚持独立报道的媒体之一，被俄当局列为“外国代理人”。这一标签经常被用于限制异议声音。

自2022年2月俄罗斯出兵乌克兰以来，当局大幅加强对独立媒体的打压，实施严格的新闻审查，迫使大多数独立记者流亡海外。

《新报》在俄乌战争爆发后大幅缩减在俄罗斯境内的新闻业务，同年遭当局吊销媒体执照。

《新报》前总编辑穆拉托夫（Dmitry Muratov）曾因致力捍卫言论自由，于2021年共同获得诺贝尔和平奖。