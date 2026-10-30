以色列大选落幕，总理内坦亚胡的右翼阵营与反对派艾森科特领导的阵营，都未跨过组阁所需的61席半数门槛；同时，两大犹太阵营都拒绝与被视为“造王者”的阿拉伯政党合作，这意味着接下来的组阁谈判很可能陷入僵局。分析认为，如果因组阁失败而触发另一次大选，恰恰是利好内坦亚胡的最佳结果。

根据中央选举委员会周四（10月29日）深夜公布的计票结果，内坦亚胡阵营虽然领先艾森科特阵营，却只赢得国会（Knesset）120个席位中的53席；艾森科特阵营拿下48席。双方都无望单独执政，必须依靠阿拉伯政党的支持，才能组建多数派政府。

这次大选，阿拉伯裔选民投票率写下历史新高，拉姆党（Ra’am）与“联合名单”（Joint List）组成的阿拉伯政党联盟赢得创纪录的19席，几乎是原本10个席位的两倍。

艾森科特阵营若吸纳阿拉伯政党，席位将达67席，足以击溃内坦亚胡阵营。

然而，这19个关键议席遭遇主流犹太政党的集体排斥。内坦亚胡和艾森科特都以缺乏共同价值观为由，拒绝与阿拉伯政党合作；同为总理候选人的贝内特和利伯曼也作出相同表态。

学者：阿拉伯政党仍难成为组阁关键要素

新加坡国立大学中东研究所访问学者范鸿达接受《联合早报》访问时说：“内坦亚胡阵营和艾森科特阵营都标榜要建立犹太复国主义政府……在以色列仍是犹太人与阿拉伯人界限分明的当下，阿拉伯政党成为组阁关键要素的难度很大。”

内坦亚胡阵营曾在周四早些时候指控阿拉伯政党团体受卡塔尔干预影响选举结果，并要求对此展开调查。阿拉伯政党联盟和卡塔尔方面予以否认。

以色列选举委员会也表明，相关说法毫无根据。不过，这种安抚难以掩盖当前以色列政治在民族问题上的深度分裂。内坦亚胡对阿拉伯和巴勒斯坦政党极为警惕，担心他们的权力得到任何增长，进而导致他下台。

以色列赖希曼大学政治学教授吉尔博阿告诉路透社，内坦亚胡加大对阿拉伯政党的言论攻击，就是为了“否定任何阿拉伯人与犹太人之间合作的合法性”。

以色列总统赫尔佐格早前回应说，必须对上述指控展开调查，但也强调不能因此抹黑实施正当投票权的阿拉伯裔选民群体。

内坦亚胡或失优先组阁权 艾森科特阵营分歧难弥合

赫尔佐格很快须要决定将掌握组阁权的人选。虽然内坦亚胡阵营庞大且议席更多，但他本人因一系列丑闻而遭各方杯葛，得到优先组阁权的可能性不大。

内坦亚胡近年来腐败官司缠身，他推动的司法改革也引发争议和大示威，民调支持率也因哈马斯2023年10月7日对以色列发动致命袭击而持续低迷，多次受到盟友和对手的强烈抨击。

澳大利亚悉尼大学和平与冲突研究中心高级讲师梅罗兹（Eyal Mayroz）受访时指出：“预计会有代表超过60席的议员推举艾森科特当总理。因此，总统极有可能将组阁权优先交给他，让他尝试在28天内组建政府。”

艾森科特是目前最有可能的总理候选人。可若是由他组阁，情况也不会顺利。

梅罗兹指出，艾森科特的反对阵营由四个政党组成，政治光谱从左到右极为分散，分歧难以弥合。其中两个政党都坚决不与阿拉伯政党合作，利伯曼也不愿与极端正统派犹太人政党联手。

前国防军副参谋长戈兰领导的左派民主党倒是愿意与阿拉伯政党联合，但民主党只有八席，政治力量不大，很难对眼下局势产生实质影响。

范鸿达提醒，除民族主义之争外，这四个政党还有一个共同目标，即让内坦亚胡下台，即便合作，也要与“一个没有内坦亚胡的内坦亚胡阵营”携手。这实际上封死了跨阵营合作之路。

范鸿达说：“双方有一定的合作空间，但是难度非常大。因此，这次大选如果最终不能形成新的内阁，也是正常的。”

组建不了政府，就得再次举行大选。在那之前，内坦亚胡会继续担任总理，这对他来说恰恰是最好的结果，因为届时形势会有所转变，他也能设法为自己创造有利条件。

梅罗兹说：“内坦亚胡可以采取多种手段，试图改变下次选举的结果。到时，阿拉伯选民不会像这次一样踊跃投票；以色列人也不会像这次一样，从海外飞回国内投票。”

《以色列时报》发表评论文章指出，10月27日的选举本是反对派拉内坦亚胡下台的绝佳契机，但内坦亚胡在内外交困下依然保住议席优势，实际上已立于不败之地，也就更有信心在下次选举取得胜利。