美国食品药品监督管理局（FDA）拟近30年来首次调整婴儿配方奶粉的营养标准，包括提高维生素D和碘含量，以确保婴儿获得足够营养，促进健康成长。

美国有线电视新闻网（CNN）报道，FDA代理主管迪亚曼塔斯（Kyle Diamantas）星期四（10月29日）说，这项调整是特朗普政府去年3月启动的“鹳鸟加速行动”（Operation Stork Speed）的一部分，旨在加强婴儿配方奶粉的营养及安全监管。

新提案首先针对现行规定的30种必需营养素中的四种进行调整，包括碘、锰、维生素A和维生素D。

其中，配方奶粉每100卡路里的最低维生素D含量将从一微克提高至两微克，最高允许含量增至三微克；碘的最低含量则从五微克提高至15微克。与此同时，当局拟降低锰和维生素A的最低含量要求，并为锰和碘设定新的上限。

维生素D有助婴儿吸收钙质，促进骨骼和牙齿发育。提案估计，提高维生素D含量，每年可减少近8100万美元（约1亿新元）与婴儿迟发性低钙血症有关的医疗开支。

美国得克萨斯大学医学院儿科教授艾布拉姆斯（Steven Abrams）认为，这次调整早该进行，其中提高维生素D含量尤其重要。不过，由于FDA将分阶段检讨其余营养素，新标准可能要数年后才会反映在市售产品上。

美国卫生与公众服务部长小罗伯特·肯尼迪说，政府将加强营养标准及污染物检测，确保家长对婴儿配方奶粉的安全性有信心。