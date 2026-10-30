美国科技巨头接连公布逊于预期的业绩，加剧市场对人工智能（AI）投资泡沫的担忧，拖累全球科技股持续下挫，亚洲主要股市星期五（10月30日）普遍收跌。

法新社报道，亚马逊最新季度盈利和营收均不及分析师预期，英特尔则因个人电脑处理器需求疲弱及供应链问题，盈利展望逊于预期。此前，谷歌母公司Alphabet也公布广告及搜索业务收入增长放缓，同时计划进一步增加资本开支。

Alphabet股价暴跌逾12%，亚马逊盘后交易下挫逾7%，英特尔更重挫23%。美国纳斯达克指数收跌逾1%。

科技股抛售潮蔓延至亚洲。韩国晶片制造商SK海力士下跌逾7%，三星电子跌3%；日本铠侠跌逾7%，爱德万测试和软银集团均跌近6%，台湾台积电则下跌1.9%。

亚洲主要股市也受到冲击。韩国综合股价指数收跌3.5%，日本日经指数跌2.1%，上海股市跌1.4%，香港恒生指数则逆势上涨1.5%。

Floodlines Research分析师吴安娜指出，市场担心的并非AI需求已经放缓，而是融资成本上升及信贷风险可能迫使大型科技公司缩减AI基础设施投资。

尽管SK海力士本周公布营业利润激增632%，投资者仍担忧科技企业投入巨额资金发展AI，究竟何时才能获得相应回报。

市场同时关注中东局势。随着美国中期选举临近，投资者担忧美国与伊朗的冲突可能升级，推动国际油价上涨。布伦特原油价格升至每桶116.98美元，逼近120美元关口。

另一方面，全球最大加密货币交易所币安（Binance）披露重大网络安全事件，估计涉及资金约63亿美元（约81亿新元），其中约30亿美元资产已被冻结。比特币一度下跌约5%，跌至一个月低点7万6400美元。