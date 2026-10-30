芬兰警方对谷歌计划兴建的数据中心项目展开刑事调查，怀疑谷歌在未完成环境影响评估前，大规模砍伐森林，违反当地环保法律。

据澳大利亚广播公司（ABC）报道，芬兰奥卢警察局星期四（10月29日）宣布，正调查谷歌在芬兰的子公司Tuike，是否在北部穆霍斯（Muhos）的数据中心工地违反《水法》，造成环境破坏。

谷歌此前在尚未完成法定环境影响评估的情况下，已在穆霍斯砍伐约330公顷森林，并在另一处位于卡亚尼（Kajaani）的项目地点砍伐近200公顷森林。

芬兰监管机构早在5月便告知谷歌，必须先完成环境影响评估才能砍伐森林，但相关工程仍持续数月。当局本月初已下令暂停两个项目的施工，直至完成评估并取得必要许可。

警方指出，初步调查发现，穆霍斯工地的排水及水资源管理存在问题。调查预计持续至2027年，若证实违法，谷歌可能面临企业罚款。

谷歌芬兰负责人此前就砍伐森林道歉，但强调公司原本认为相关工程符合法律规定。谷歌发言人说，公司正积极配合当局调查。

谷歌今年9月宣布，将在两年内投资150亿美元（约192亿新元）发展芬兰的人工智能基础设施，称这是公司在欧洲规模最大的投资计划。

芬兰总理奥尔波支持这项投资，但强调谷歌必须从事件中吸取教训，遵守当地法律。数据中心建设也引发公众对森林破坏、用水及电力需求增加的担忧，已有超过9万8000人联署要求政府加强监管。