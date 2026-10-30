美国加利福尼亚州一对华裔男女涉嫌通过代孕生育多达26名孩子，其中部分孩子疑似长期遭受虐待。检方形容，两人在洛杉矶富裕社区的豪宅犹如“恐怖之家”。这起案件也暴露出美国代孕行业的监管漏洞。

据英国广播公司（BBC）报道，事件于2025年5月曝光。当时，一名两个月大的男婴因头部重伤被送往医院。其母亲声称，男婴不慎从床上跌落，但医生认为，伤势更像是遭到猛烈摇晃或经历车祸所致，因此报警。



警方随后搜查了位于加州阿卡迪亚市的一栋豪宅，发现屋内住着14名通过代孕出生的孩子，年龄从六个月到三岁不等。住宅各处共安装了32台监控摄像机。



检方指出，监控录像显示，孩子们经常被迫在书桌旁坐上数小时。有些孩子被保姆带进没有摄像机的房间后，房内便传出尖叫声。检方称，这些孩子几乎每天都遭到殴打。



豪宅住户是66岁的宣国军（Guojun Xuan）和39岁的张莎莎（Silvia Zhang）。两人今年10月被捕，被控串谋虐待儿童，均否认控罪，目前仍被羁押，保释金各定为2000万美元（约2560万新元）。



调查发现，两人不仅通过代孕生育了多名孩子，还经营一家名为“马克代孕”（Mark Surrogacy）的机构，为两人的代孕安排招募代孕母亲。



多名代孕母亲已提起民事诉讼，指控两人隐瞒与代孕机构的关系，以及已拥有的孩子人数，让她们误以为只是在帮助一个家庭生育孩子。



截至今年10月，检方已确认与两人有关的孩子共有26名，其中21人于去年5月被当局带走，其余五人则在之后出生。



一名代孕母亲得知虐童调查后，拒绝将生下的女婴交给两人。两人随后起诉她违反代孕合约，索赔100万美元；案件仍在审理中。女婴目前由社会服务部门监护，并继续与代孕母亲同住。



美国生殖医学专家指出，当地法律并未限制准父母进行代孕的次数，也没有要求他们向代孕机构申报已有多少名孩子，留下了监管漏洞。



检方资料显示，宣国军与张莎莎去年拥有超过1亿美元的资产。宣国军出生于中国浙江，曾担任新疆地方人大代表，移居美国后活跃于华人社团。



若罪名成立，宣国军最高可被判监17年4个月，张莎莎则面临最高11年8个月监禁。