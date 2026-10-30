（大马士革法新电）因中东战事和内战导致汽油匮乏和油价飙升，叙利亚部分民众选择购买性价比更高的电动车。

42岁的德士司机卡南（Mohammed Kanaan）放弃燃油车，使用电动车载客，并希望电动车可带来更高收益。

他说：“我曾有辆燃油车，但近期汽油质量不好，油价也很贵。”

卡南说，行驶约200公里的路程过去需要花费26美元（约33新元）购买汽油，如今通过国家电网为汽车充电，费用仅为6美元左右。

大马士革最大网约车平台YallaGo!近几个月登记注册的电动车数量增加约20%。图为YallaGo!的插电式混合动力车 (PHEV)。（法新社）

叙利亚前总统阿萨德被推翻之前，大马士革街头鲜少见到现代汽车。经济衰退和西方制裁导致新车进口陷入停滞。自新政府掌权以来，这些制裁已基本被解除。

新政权上台并降低关税后，约有10万辆汽车进口，但因担忧质量问题而暂停二手车进口。

受区域冲突影响，叙利亚政府上个月将油价调高26%，导致人民上街抗议。

劣质汽油流入市面

有司机告诉法新社，几周前，一批劣质汽油导致数百辆汽车出现故障，甚至抛锚。叙利亚能源部则说劣质汽油是因为“操作失误”，并承诺追究责任，赔偿受影响的车主。

叙利亚部分依赖进口汽油，民众因此容易面临汽油短缺、加油站大排长龙的困境。

大马士革最大的网约车平台YallaGo!的运营经理哈马德（Rami al-Hamad）说，该平台近几个月登记注册的电动车数量增加约20%。

但哈马德也指出，许多叙利亚人根本没有资金购买汽车，同时确保定期充电和日常维护也是一个挑战。