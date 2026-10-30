（布鲁塞尔/华盛顿综合电）为缓解中东战事导致的能源价格上涨压力，欧洲11国承诺在2027年1月结束前，释放4260万桶战略储备石油，美国也完成新一批约4000万桶原油的出借安排。

欧盟成员国能源部长星期四（10月29日）在卢森堡开会后，欧盟委员会能源专员约根森告诉记者，法国、德国和意大利等11个欧盟成员国重申承诺，未来几个月将加速从战略石油储备中释出4260万桶油，当中约一半是柴油。

欧盟过后发声明证实，将释出2050万桶柴油。除了法德意，做出承诺的国家包括比利时、丹麦、希腊、拉脱维亚、卢森堡、荷兰、葡萄牙和瑞典。立陶宛也支持协议，但未签署联合承诺。

美伊战事引发全球能源供应危机，燃油价格高涨也成了美国中期选举的棘手议题。为缓解国内压力，美国总统特朗普以禁止柴油出口相要挟，迫使欧洲盟友释出更多储备柴油。

本月初，七国集团（G7）同意释出1亿桶原油和柴油。本月中，国际能源署（IEA）出面呼吁各国在冬季来临之际加速释放。

美国政府10月借出最后一批4000万桶原油

特朗普政府星期四宣布，多家油企本月已同意从战略石油储备中借调约4000万桶原油，完成美国与IEA成员在3月达成全球协议时所承诺的1亿7200万桶释放额度。

美国能源部说，它星期三（28日）签发1680万桶原油的借贷合同，加上10月中发放的2380万桶，总数4060万桶。

俄乌战争2022年爆发后，美国前拜登政府售出大量战略储备石油。美伊战事今年初爆发后，特朗普政府再动用储备石油，储备量如今已跌至1982年以来的低点。

不过，特朗普政府这回不以脱售方式释出石油，而是借贷。油企明年初开始偿还时，须以油代息额归还4400万桶石油。美国能源部称这个方式可加强美国的能源保障，确保战略储备保持平稳。

首批俄罗斯解禁柴油或11月7日抵美

市场分析公司LSEG的船舶追踪数据显示，本月初美国与俄罗斯达成协议，同意放宽对俄制裁后，载着第一批4万公吨超低硫柴油的马耳他注册中型油轮Agioi Fanendes号，已于10月22日从俄罗斯在波罗的海的港口波罗奈斯克（Primorsk）启航 ，开向北大西洋。

这艘油轮预计11月7日抵达美国，但油轮管理公司向路透社表明，尚未确定纽约为卸货目的地。这批柴油的买家和卖家也身份未明。

九艘油船停靠沙特波斯湾油港 美伊战事来最多

欧盟的哨兵2号卫星（Sentinel 2 orbiter）图像显示，沙特阿拉伯在波斯湾的石油装载出口活动星期三（28日）大幅增加，共停泊九艘超级油轮，总计可装载约1800万桶原油。

虽然九艘油轮不一定在同天启航，但这却是美伊战事2月底爆发以来，最多油船在那一带同时停靠的一次。星期天（25日）的类似图像只显示有两艘油轮靠岸。

在沙特西部另一边的红海石油出口港，装载活动则较少，只有四艘油船，且只有两艘超级油轮。