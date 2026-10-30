（华盛顿综合电）美国中期选举进入倒数阶段，美国总统特朗普星期四（10月29日）突然宣布，取消原定周末在堪萨斯州和艾奥瓦州举行的竞选集会，改在多个州举行线上造势活动。

共和党全国委员会发声明说，由于共和党在堪萨斯和艾奥瓦处于有利位置，原定在这两州举行的现场造势活动将不会进行。

记者过后追问特朗普（80岁）是否因为自己厌倦奔波，而取消造势活动，结果被特朗普训斥，他坚持自己的状态很好。

特朗普出席的最后一场竞选集会，是星期五在佛罗里达州举行的共和党集会。

共和党力争在11月3日的中期选举中保住对国会的控制权。自10月1日以来，特朗普已在19个州出席25场竞选集会。特朗普呼吁共和党人当作是他在参选，积极出来投票，力求最大限度地提高投票率。

此外，特朗普星期四暗示，他将对阿拉斯加州的参议院选举结果提出异议。

民主党候选人因为涉嫌招募一名与共和党对手沙利文同名的男子参选，结果引发争议。特朗普指这非常不公平，会引起混乱，是欺诈行为。

特朗普对媒体说：“如果他们不纠正这个情况，那肯定会是一场不诚实的选举”。

特朗普政府星期四提交修订后的诉状，引用《纽约时报》的报道，指民主党竞选团队招募与现任参议员同名的候选人，企图分散选票，要求阻止阿拉斯加州认证选举结果。

阿拉斯加州共和党籍州长邓利维星期三晚在社交媒体平台X发文说，他已下令调查纽时报道中的指控，以确定这是否违反阿拉斯加州法律，以及是否有理由提出刑事指控或采取民事诉讼。

纽时的报道指出，这种选票堆叠的做法一般是合法的，而且共和党与民主党都在阿拉斯加州用过这种手段。