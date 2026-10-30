日本星期天（11月1日）起全面推行出境退税新规，取消长期实行的“店内即时免税”模式，改为由旅客购物时先支付含税价款，出境时完成核验手续后再获退税。

目前，全日本设有国际航线的36个机场和港口已安装约200台退税核验设备。制度调整旨在打击不法分子利用免税漏洞，在境内转售高额免税品牟利。

到日本观光的游客剧增，去年首次突破4000万人次，同比增长15.8%。由于日元持续走软，日本成为备受国际旅客青睐的购物热点。

分析指出，日本此前实行的“店内现场退税”制度在全球已较为少见，但其便利性一直是吸引外国游客消费的重要因素。

在新制度下，申请退税的访日游客必须在离境前通过机场自助终端扫描护照，完成核验手续。据了解，为应对每天数以万计的退税旅客，东京羽田机场已在第二和第三航站楼安检前的公共区域增设22台核验设备。

距离新制度实施还有两天，东京名牌店林立的银座已挤满游客。

一名药妆店店员告诉《联合早报》：“很多游客特地提前购物，因为11月1日起，在店里买东西就无法当场退税。很多游客担心新制度生效后，不如以往方便。”

一名在银座三越百货公司名牌皮包店购物的中国游客说：“我们是专程赶在新制度实施前来日本购物的。因为一旦改在机场办理退税，就得提前到机场，实在太麻烦了。”

据日本免税店协会介绍，退款将分为非现金和现金两种方式。

选择非现金退款的游客，可在购物时登记收款银行账户或信用卡信息，出境后即可收到免税店的退款。选择现金退款的游客，则须在终端完成手续后，前往机场内的退税柜台领取款项。

游客也可通过智能手机办理相关手续，只需连接机场内的专用Wi-Fi，并在政府网站“Visit Japan Web”注册个人信息。除了羽田机场外，成田机场、关西国际机场等共七个机场也支持这项服务。

新制度也将取消“一般物品”和“消耗品”的分类管理。“一般物品”如服装、配饰、家电、钟表、珠宝，以及化妆品、食品等“消耗品”，将统一适用免税规定。

游客在同一家店铺购买符合条件的商品，总额达到5000日元（约40.68新元）即可享受免税优惠。同时，现行消耗品免税规定中，每人每天在同一家店铺购买金额不得超过50万日元的上限也将取消。

日本当局早在两年前便开始为新制度做准备，主要原因是利用免税制度牟利的情况日益突出。过去，即使海关在旅客离境时发现他们未将免税商品带出境，也常因当事人拒绝补缴税款而难以追讨。

当局统计，每年无法追回的相关税款高达数十亿日元。