美国特朗普政府批准向乌克兰出售500枚“爱国者”导弹，价值总额达21亿美元（约27亿新元）。

法新社报道，美国国务院星期五（10月30日）发布声明说，特朗普政府批准向乌克兰出售500枚“爱国者”导弹及相关设备，批准方案已提交国会审议。

声明说：“这次拟议的军售将提升乌克兰的综合防空与反导能力，从而增强它应对当前及未来威胁的能力。”

不过，声明并未说明这批武器预计何时能够交付乌方。

“爱国者”导弹是乌克兰用于拦截俄罗斯无人机和导弹的最重要武器之一。基辅方面曾多次警告，这款导弹的库存告急，呼吁美国增加支援。

美国与俄罗斯月初达成柴油供应协议后，美乌之间的紧张关系一度加剧。乌方还指美国限制它使用卫星互联网服务权限，并停止部分情报共享。

乌克兰总统泽连斯基10月20日在挪威与美国特使会谈后，双方紧张局势有所缓和。

新华社引述美国国务院声明报道，乌克兰已申请采购500枚“爱国者先进能力-3”分段增强型导弹（PAC-3 MSE）及其各类备件和相关后勤支持服务。乌克兰将利用加拿大、德国和挪威提供的捐款以及欧盟相关贷款来支付此次费用，美国政府不会出资。