美国中期选举下周登场，佛罗里达大学机构公布的数据显示，目前已有创纪录的4790万名美国人提前投票；关键摇摆州的投票参与度大幅激增，且民主党选民提前投票人数多过共和党选民。

佛罗里达大学“选举实验室”（Election Lab）星期五（10月30日）更新的数据显示，截至当天中午，全美已记录到4792万2669张提前选票，刷新四年前2022年中期选举投票日前创下的4590万张纪录。

在两党竞争激烈的得克萨斯州，有超过600万人提前投票，其中现场投票人数比上届期中选举同期高出约50%。

其他关键摇摆州如北卡罗来纳和堪萨斯，提前投票的人数也都超过四年前同期数据。

“选举实验室”的统计显示，已记录的提前投票选民中，女性占比达到54.2%，比男性高出约10个百分点；65岁以上选民的占比最大，达到45.6%，18至25岁年轻选民占比最小，只有5.5%。

法新社报道指出，这些数据并不能视为对选举结果的预测，因为选民的政党注册信息无法反映他们具体支持哪位候选人，目前的数据也仅限于提前投票的选民。

在近期选举中，共和党选民往往更倾向于在选举日当天投票，这可能会缩小甚至扭转民主党在提前投票阶段所占的比例差距。