二十国集团（G20）外交部长会议在美国举行，俄罗斯外长拉夫罗夫的出席引起反弹，这次会议取消传统的“全家福”合影环节。

路透社报道，为期两天的G20外长会星期五（10月30日）在亚特兰大召开，美国国务院公布的议程安排中，并未包含集体合影；各国部长跳过这个传统环节，直接开始首场会议。

德国外长瓦德富尔（Johann Wadephul）星期五早些时候告诉记者：“在任何情况下，欧洲伙伴都不会与拉夫罗夫合影，因为……（我们）与俄罗斯之间已不存在正常关系。”

据报道，欧洲官员曾提出一种方案，即拍摄两张不同的合影，一张有拉夫罗夫，另一张则没有。

身为G20成员国的欧洲国家在俄乌战争中支持乌克兰。美国特朗普政府本月与莫斯科达成柴油协议，引发基辅不满。

拉夫罗夫出席G20外长会，加剧俄欧之间的紧张关系，同时也凸显美俄关系呈现回暖迹象。

经过数月停滞，美俄乌三国预计会于11月展开新一轮谈判。

欧盟外交与安全政策高级代表卡拉斯星期五告诉法新社，俄方似乎并未做好推进和平谈判的准备。她呼吁继续向莫斯科施压，特别是在促成黑海地区停火方面。