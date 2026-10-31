波兰宪法法院附近发生抗议活动，部分参与者与警方爆发冲突，多人受伤。总统纳夫罗茨基临时中断出访行程，紧急回国。

新华社报道，波兰宪法法院附近星期五（10月30日）晚上爆发示威，三名抗议者3名闯入法院院区，被警方控制。冲突造成多人受伤。

示威者指责总理图斯克领导的政府试图控制宪法法院。最大反对党法律与公正党领导人和前总理莫拉维茨基等政界人士也出现在抗议现场。

总统纳夫罗茨基（Karol Nawrocki）当天中断赴塞内加尔的访问行程，折返回国。

图斯克领导的执政联盟与反对党之间，围绕宪法法院法官任命问题长期争斗。

今年以来，执政联盟占多数席位的波兰众议院先后选出八名宪法法院法官，但与反对党立场接近的纳夫罗茨基仅接受其中三人就职宣誓，其余五人的法官身份未获纳夫罗茨基和宪法法院院长承认，因此无法参与案件审理。

宪法法院星期五傍晚宣布，暂停院长和副院长职务一个月，并由一名未获总统认可的新任法官临时主持法院工作。

院长和副院长随即在社媒指责法院官网遭“非法接管”，称有关行动是“政变”。反对党支持者在法院外的抗议活动随之升级。

纳夫罗茨基回国后，当晚召集相关司法官员举行会议。图斯克则在社媒表明，恢复法治是政府的责任，须要采取果断行动。