在美国田纳西州接受死刑注射却仍然存活的女子说，自从这次事件发生，她一直处于持续的痛苦之中。

50岁的派克（Christa Pike）9月30日在州立监狱接受足以致死的两剂戊巴比妥（pentobarbital）注射，但并未死亡。她当即被送医治疗，随后送回监狱。

法新社报道，派克星期五（10月30日）通过律师发声。她说：“从那天晚上起，我无时无刻不在承受痛苦。我的身体很痛，手臂、双手和喉咙都是。”

派克18岁时与男友在一家职业培训营地殴打并杀害19岁的斯莱默（Colleen Slemmer），因此被判死刑。

死刑信息中心（Death Penalty Information Centre）称，派克是唯一在接受致死剂量药物注射后存活的囚犯。

她在律师声明中说，不知道自己为何能活下来，也不清楚接下来会发生什么。“目前，我只能努力疗愈，一天一天地熬过去。”

这起事件发生后，派克的律师多次呼吁田纳西州州长比尔·李（Bill Lee），将她的刑期减为终身监禁。

李已暂停田纳西州的其他死刑执行，等待对派克事件独立调查的结果。他本周曾告诉记者：“我认为派克的刑期不会改变，除非法院另有裁决。”