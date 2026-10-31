古巴驻联合国代表团官员遭美国驱逐后回国。古巴外交部对他表示欢迎。

新华社报道，古巴外交部第一副部长佩尼亚尔韦尔星期四（10月29日）说，欢迎日前被美国驱逐出境的古巴常驻联合国代表团一等秘书图尔回国。

联合国官网星期二（27日）发布消息说，美国常驻联合国代表沃尔兹，与古巴外长罗德里格斯在联合国大会一场会议上，发生激烈言语交锋。

这场会议旨在审议“必须终止美国对古巴的经济、商业和金融封锁”的决议草案。

沃尔兹随后告诉美国媒体，美国国务卿鲁比奥星期二当天签署文件，驱逐古巴常驻联合国代表团一等秘书图尔，限他在24小时内离开美国。

佩尼亚尔韦尔说，图尔在联合国坚定直面美国代表团的“无礼与挑衅”，美方行动意在阻挠联大对上述决议进行表决。

事发第二天，联大以130票赞成、17票反对、25票弃权的结果，通过这项决议。

古巴国家主席迪亚斯－卡内尔说，即使面对美国的压力和胁迫，世界再次以压倒性多数表明反对封锁的立场；这是古巴人民的胜利，面对美国政府的经济封锁、威胁和欺凌，古巴人民绝不屈服。

美国政府对古巴长期采取敌视政策和经济、金融封锁，并实施贸易禁运。自1992年以来，联大通常每年都会审议古巴提出的要求美国解除封锁的决议草案，相关决议多年来均获压倒性支持。