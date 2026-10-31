美国总统特朗普宣布，他会出席共和党在艾奥瓦州和堪萨斯州的中期选举竞选集会。这两场集会原本已取消，改为线上举行。

彭博社报道，特朗普星期五（10月30日）告诉记者，他本来打算通过电话参加这两场集会，但后来接到这两个州的电话，“他们说，如果我能亲自到场，效果会比‘电话集会’（tele-rallies）更好。”

共和党全国委员会曾表明，特朗普选择线上参加集会是为了能够接触更多选民。

如今，共和党在这两个州的竞选活动已重新列入日程，都安排在星期天（11月1日）举行。

知情人士透露，重新安排集会是为了配合特朗普即将参加的多场“电话集会”的行程。

中期选举即将在下星期二（11月3日）登场。本周末的两州集会，很可能是特朗普在本轮竞选周期中最后几场线下助选活动。

尽管民意支持率不高，总统本人也不参加竞选，特朗普近一个月奔波各地为共和党拉票。

仅在过去一周，特朗普就在密歇根州、密西西比州、得克萨斯州、俄亥俄州和南卡罗来纳州参加集会；他还计划于当地时间星期五晚些时候访问佛罗里达州，动员支持者去投票站投票。