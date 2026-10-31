（华盛顿/安娜堡综合电）美国联邦调查局和特勤局等执法机构正在追查全球最大加密货币交易所币安（Binance）遭网络攻击盗走历来最大笔的63亿美元（约80.5亿新元）加密货币，是否由朝鲜黑客所为。

美国总统特朗普星期五（10月30日）在白宫被记者询及币安被爆窃的元凶是不是朝鲜黑客时说：“我们还不确定，正在调查。”

美国联邦调查局向彭博新闻证实，正与合作伙伴协调调查行动，了解事件涉及的范围及评估潜在影响。美国特勤局发言人也说，调查员正与私人业者日以继夜携手追回被盗走的资金。

业界：币安被朝鲜黑客TraderTraitor攻击

币安星期四披露交易平台的加密资产被盗取。网络安全专家说，初步披露的入侵方式符合朝鲜黑客惯用手法。多家区块链侦察机构将幕后黑手指向一个被称为TraderTraitor的朝鲜黑客组织。

专家称，TraderTraitor是朝鲜最有能耐的黑客组织，由平壤政权支持的前黑客组织APT38成员组成，专门攻击金融机构。

黑客以招聘活动吸引金融机构员工，在面试过程中诱骗他们下载恶意软件，从而盗取登录认证和其他敏感资料。美国联邦调查局、网络安全和基础设施安全局与财政部早在2022年就针对这些伎俩提出警告。

网络安全公司DTEX研究员巴恩哈特告诉路透社，被盗取的加密资产一般通过中国犯罪团伙洗白，而这些资金与朝鲜的无人机发展计划直接挂钩。

巴恩哈特说：“朝鲜向俄罗斯派遣部队、弹药和武器部件，全都是通过同一个系统获得资助，因此加密货币被黑客攻击已不仅是遭受攻击的交易所的问题，更是一个国家安全问题。”

专家也认为，特朗普政府正在推动加密货币和区块链技术融入金融业主流体系，币安被攻击事件将引起业者关注采用这项技术的潜在安全风险。