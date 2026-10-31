日本与俄罗斯外交部长时隔五年首次正式会晤期间，日本外长茂木敏充敦促俄罗斯释放一名被拘留的日本记者。

综合日本共同社和法新社报道，茂木敏充星期六（10月31日）在美国出席二十国集团（G20）峰会期间，与俄罗斯外长拉夫罗夫举行会谈。

这是日俄外长自2021年9月以来首次正式会谈，也是自2022年俄乌冲突爆发以来的首次。不过，今年7月，两人曾在菲律宾举行的亚细安相关会议期间进行过短暂交谈。

针对俄罗斯此前以涉嫌间谍活动为由，在俄罗斯远东萨哈林州逮捕了一名日本北海道新闻记者一事，茂木在会面期间“强烈要求俄方立即放人”。

这名记者在今年10月13日被拘，目前被关押在俄罗斯首都莫斯科的看守所。根据从苏联时期延续下来的日苏领事条约，被拘者有权在四天内接受领事探视，但尽管日本政府要求尽快安排，探视还是直到26日才得以实现。

另一方面，茂木针对乌克兰局势指出，为实现公正且持久的和平，希望俄方作出积极回应。

他也就俄罗斯总统普京8月访问北方四岛（Kuril Islands，又称千岛群岛）中的择捉岛，以及原岛民免签赴当地扫墓安排中断等问题，向俄方表明了日本政府的立场。

双方一致认为，即使日俄关系处于严峻状态，也应继续保持沟通。

共同社也引述俄罗斯外交部称，拉夫罗夫强调，若要重启真正的国家间对话，日本政府必须放弃对俄罗斯的“非友好路线”。俄方还说，此次会谈是应日方请求举行的。