（华盛顿综合电）美国针对伊朗实施的海上封锁、全面经济制裁以及对陆路出口通道的阻挠，已使伊朗经济陷入瘫痪，让伊朗政权面对更大的压力。

美国新闻网站Axios获取的美国财政部最新评估报告显示，自今年8月美国财政部对伊朗实施“经济孤立行动”以来，伊朗货币里亚尔已大幅贬值约四分之一，今年9月的通货膨胀率高达90％，远高于2025年初约35%的水平。

在美国海军强力封锁与全面制裁下，伊朗自8月25日以来未再向油轮装载任何石油。海运追踪机构Kpler的数据显示，伊朗已把原先滞留海上的石油全部卖完。

伊朗尝试通过陆路绕过海上封锁的努力同样没有取得成效。伊朗与巴基斯坦、土耳其、阿富汗和土库曼斯坦的陆路边境面临严重瓶颈，数千辆卡车在土耳其边境滞留长达20天，另有数百辆卡车在巴基斯坦边境等候。

在外交与航空走廊方面，阿拉伯联合酋长国、阿曼、伊拉克、格鲁吉亚和阿塞拜疆已禁止伊朗所有航空公司的航班入境，并取消飞往伊朗的航班。土耳其也暂停了伊朗私营马汉航空的所有进出航班。此外，土耳其、黎巴嫩和阿联酋的金融机构对伊朗银行实施更严苛的清算限制。

财政部长贝森特和美军中央司令部司令库珀星期四（10月29日）在白宫向总统特朗普汇报对伊战况和制裁效果。

一名美国官员说，贝森特指经济施压已经奏效，伊朗国内变得更糟，这可以进一步动摇政权的根基，迫使最高领袖穆杰塔巴答应美国开出的条件。

特朗普拟中期选举隔天对伊发动猛烈袭击

另据美国有线电视新闻频道MS NOW报道，三名波斯湾国家高官称，特朗普政府已要求波斯湾盟友做好准备，美国最早可能在11月4日、即中期选举结束隔天，对伊朗展开短暂而猛烈的军事打击。

特朗普周五（30日）接受堪萨斯城KCMO电台访问时放话：“我们将迎来一个无核化的伊朗。伊朗不能有核武，他们也不会有核武，这一切很快就会结束”。

熟悉特朗普政府外交决策的前官员透露，特朗普非常执着于不让伊朗取得核武，也深信通过这最后一次攻击，美国就能与伊朗达成协议，或最终摧毁伊朗的核计划。

白宫官员受询表明不会对敏感的军事计划置评，仅强调总统保留一切选项，以确保伊朗永远无法拥有核武。