一艘超级油轮在靠近霍尔木兹海峡的阿曼海域遇袭起火，阿曼救援人员从船上救出25人。

综合法新社和新华社报道，阿曼海事安全中心星期五（10月30日）宣布，皇家海军从一艘遇袭起火的商船上救出25名船员。

公告称，这艘悬挂巴拿马国旗的商船“RITI号”在阿曼北部穆桑代姆省（Musandam）海岸外约1.6海里（约3公里）处遭到袭击后起火，目前获救船员已得到必要的医疗护理。

根据船舶追踪网站Marine Traffic的资料，“RITI号”是一艘原油油轮。

另一方面，伊朗伊斯兰革命卫队指出，有三艘油轮在遭遇“事故”或触雷后被迫停航。其中两艘违规油轮分别在霍尔木兹海峡的东部和西部海域，试图通过未经授权的航道，“结果遭遇事故，在海峡以南海域被迫停下”。

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革命卫队并未说明这两艘油轮遭遇了什么性质的事故，但称涉事船只曾多次收到无线电警告，却置之不理。

革命卫队在随后的另一份声明中说，一艘运载200万桶原油的超级油轮，“在通过霍尔木兹海峡未经授权的航道时触碰水雷”引发爆炸，随后停航。

声明补充道：“这是今天因试图通过未经授权航道而发生爆炸起火的第三艘油轮。”

就在前一天，伊朗武装部队刚宣布有至少四艘油轮在该海域触雷停航。伊朗此前要求过往船只必须使用指定航道穿越海峡，并与伊朗武装部队协调通行，同时将靠近阿曼海岸的南部航道列为未授权区域。

美国中央司令部司令库珀（Brad Cooper）则在星期五发布的视频中说，美军已成功清除霍尔木兹海峡国际公认主要航道上的伊朗水雷。

他补充道，美军将继续驻守当地，“确保霍尔木兹海峡的所有主要航道保持畅通无阻”。

库珀也说，他探访了派驻该地区的5万多名美军中的部分人员，并重申华盛顿此前的说法，即自今年夏天以来，美方已协助海湾国家通过该海峡出口了超过15亿桶原油。