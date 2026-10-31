日本北海道一列车在行驶途中撞上一头熊后脱轨，导致车上30多名乘客与乘务员被迫在车厢内度过一夜。

日本英文报纸《THE JAPAN NEWS》报道，这起事故发生在当地时间星期五（10月30日）晚上10时50分左右（新加坡时间晚上9时50分），涉事的是北海道旅客铁道公司（JR北海道）宗谷本线的“佐吕别号”（Sarobetsu）特急列车。

当时列车正从旭川开往稚内，不料在天盐中川站与问寒别站之间，撞上一头熊，列车首节车厢的部分车轮因熊被卷入而脱轨。

JR北海道称，车上的34名乘客及乘务员均未在事故中受伤，不过受困在车内过夜。直到隔天（31日）上午9时30分左右，受困者才陆续由接驳交通工具从现场接走，继续前往各自的目的地。

日本近年来熊灾泛滥，熊闯入人类生活区、与人发生冲突的情况也在不断加剧。

据共同社报道，日本东北部福岛市在本月较早时候公布了一段黑熊闯入工厂大肆破坏的视频。抓捕过程中，麻醉镖未能制伏野熊，凸显当局在特殊环境中紧急应对熊害的难度。

这段拍摄于今年6月2日的视频画面显示，由于厂内放有喷雾罐和燃气热水器等易燃物品，当局无法使用步枪将熊射杀，只能改用麻醉枪。

然而，麻醉镖击中了熊的臀部后，熊丝毫没有因为麻醉药效而出现虚弱迹象，反而变得更加狂躁，靠后腿站立起来，猛烈拍打工作人员乘坐的车身侧面。

之后，这头熊自行推开一扇窗户逃出工厂，至今下落不明。

当时在现场担任顾问的福岛大学野生动物管理学副教授望月翔太指出，熊在入夏前会换毛，因此这段时间毛发非常浓密，“因此麻醉针头可能没有彻底刺入皮肤”。