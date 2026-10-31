今年2月中东战事再次升级以来，中东三家主要机场的航班取消量同比激增五倍，预定航班量则减少五分之一。而也门胡塞武装对沙特首都利雅得机场的致命袭击，更让本就流年不利的中东航空业进一步雪上加霜。

彭博社星期六（10月31日）引述航空数据公司睿思誉（Cirium）数据报道，今年2月1日至10月27日间，中东地区三大航空枢纽迪拜、多哈和利雅得机场，共取消了2万6561趟航班，比去年同期激增五倍。

与此同时，这三家机场的定期航班数量暴跌了近21%。这意味着今年以来，不但排班的航班数量减少，被取消的航班数量还更多。

其中，自10月10日发生最致命的袭击事件以来至10月27日，原定从利雅得哈立德国王国际机场起飞的4345趟航班中，有约94%被取消，进一步加剧了自伊朗战争爆发以来的航班停飞潮。

尽管中东地区数十年来战火不断，但波斯湾国家的航空业一直成功维持着稳定的声誉，使该地区成为长途旅客的重要中转枢纽。然而，伊朗战争以及胡塞武装对利雅得等地的袭击，彻底打破了这一安全形象，将航空公司、机场及其配套基础设施直接卷入武装冲突之中。

沙特民航总局局长杜艾勒吉（Abdulaziz Al-Duailej）近期在多哈与同行会晤时坦言：“过去一段时间以来的区域局势发展，已给民航领域、航空运输流量、需求水平以及航空公司的运营能力蒙上了一层阴影。”

冲突监测机构“武装冲突地点与事件数据项目”（ACLED）的中东区域专家梅赫瓦尔（Ameneh Mehvar）指出：“袭击机场，以及其造成的破坏，能带来极大的关注度，这就是他们（胡塞武装）的策略。这不仅关乎袭击所造成的具体经济损失，更在于随之而来的连锁冲击。”

彭博经济研究（Bloomberg Economics）首席新兴市场经济师达乌德（Ziad Daoud）指出，多年来，波斯湾国家一直试图摆脱对石油的依赖，实现经济多元化，而迄今最大的成功可以说是依赖机场和港口的物流业。

“如今，这场战争不仅威胁到他们的能源出口，也威胁到他们摆脱石油依赖最成功的成果之一。”