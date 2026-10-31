伊朗官媒报道称，美军在霍尔木兹海峡袭击两艘伊朗渔船，造成两名渔民下落不明，另有一至两人受伤。

法新社引述伊朗国家电视台（IRIB）报道，霍尔木兹甘省副省长纳菲西（Ahmad Nafisi）说，袭击发生在当地时间星期六（10月31日）上午11时30分左右（新加坡时间下午4时左右）。

他说，“美国敌人”在格什姆岛（Qeshm Island）附近海域对两艘渔船发动袭击，当时每艘船上各有两人。事发后，两名受伤渔民已被送往格什姆岛救治，另外两人则下落不明，当局目前正展开搜救行动。

不过，路透社引述伊朗国家电视台的另一则消息称，事件造成两名渔民失踪、一人受伤。

针对伊朗方面的指控，美国官方尚未予以证实或作出回应。

另一方面，针对美国威胁采取进一步军事行动，伊朗军方星期六警告称，任何新的美国袭击都只会让战火蔓延到更广泛的地区。

伊朗武装部队发言人阿克拉米尼亚（Mohammad Akraminia）在社交媒体X平台上发文说：“如果美国总统迫于犹太复国主义者（指以色列）的压力并试图安抚他们，再次在区域内采取更多冒险主义行动，战火无疑将吞噬更广阔的地理区域。”

伊朗外交部长阿拉格齐（Abbas Araghchi）星期六也警告，“伊朗强大的武装部队将严惩那些胆敢伤害我国人民的人”。

在外交斡旋方面，一个卡塔尔代表团于星期五（30日）抵达伊朗首都，与伊朗高级官员举行会谈。

另据美国《华尔街日报》报道，美国副总统万斯已在总统特朗普指示下，致函伊朗安全事务负责人雷扎伊（Mohsen Rezaei），试图重启谈判并避免美军发动进一步打击。伊朗方面已证实收到这封信函，但尚未宣布任何回应。