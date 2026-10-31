在经历两年的过渡期后，联合国驻索马里政治特派团在星期六（10月31日）正式结束30多年的任务，为联合国在这个东非国家长达30多年的和平建设行动划下句点。

法新社报道，索马里在经历民兵、伊斯兰组织和犯罪团伙长达20多年的冲突后，联合国安全理事会于2013年设立了联合国索马里援助团（UNSOM，简称联索援助团），以支持索马里当局向民主与法治过渡。

这个机构的前身是于1995年成立的联合国索马里政治事务处（UNPOS）。

索马里总统马哈茂德（Hassan Sheikh Mohamud）2024年5月要求联合国在特派团任期于同年10月届满前结束任务。他随后修改了这一要求，提议设立为期两年的过渡期。在过渡期间，联索援助团更名为联合国索马里过渡援助团（UNTMIS）。

负责管理过渡援助团事务的联合国秘书长索马里问题副特别代表泽内加（Raisedon Zenenga）星期六发声明说：“今天并非联合国与索马里伙伴关系的终结，它标志着一个篇章的结束，以及另一个新篇章的开启。”

他补充道：“尽管重大挑战依然存在，但自国际社会早期支持索马里复苏以来，索马里已取得长足的进步，过渡援助团也因此得以结束任务。”

目前，特派团的各项职责已移交给索马里政府机构或联合国驻地国家工作队。

此次任务交接之际，与索马里政府交战长达20年的卡伊达组织有关联的索马里青年党（Al-Shabaab）虽面临大规模的国际军事围剿，却依然控制着索马里中部的广大地区。

而政府针对青年党的打击行动，正日益受到国际资金削减的威胁，尤其是在美国撤回对一项关键联合国后勤任务的全部资助后，未来的军事行动更因此蒙上阴影。

索马里定于明年5月举行议会和总统选举，但持续不靖的安全局势以及反对派的争议，正威胁着这一选举进程。