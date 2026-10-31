（华盛顿/安克拉治综合电）美国中期选举在即，一名联邦地区法官禁止特朗普政府向选举官员施压阻止疑似非公民者投票，同时禁止联邦政府以刑事起诉相威胁，迫使选举官员遵从指示。

加利福尼亚北区联邦地区法院法官汤普森（Trina Thompson）星期五（10月30日）发布一项范围广泛的临时禁令，不许司法部和国土安全部要求各州和地方选举官将联邦政府质疑不符合投票资格的特定选民从选民名册删除。

这两个部门也不可要求选举官员拒绝向这些选民发放选票、拒绝计入他们的选票，或分开存放这些选票。

这起诉讼由多个工会和民权组织联合发起，它们起诉司法部和国土安全部违反选举法，侵犯各州在美国宪法下主管选举的权利。

国土安全部试图将各州选民名册与联邦记录校对，但选举官员质疑当局制定的非公民嫌疑名单不可靠。

汤普森在临时禁令中说：“虽然答辩人（指司法部和国土安全部）称行动旨在阻止非公民非法投票，但这些行动很可能会干扰选举行政工作，并剥夺合法选民的投票权。”

临时禁令也下令司法部官员“不得以刑事起诉威胁没有遵从的州及地方选举官员和工作人员”。汤普森说，这些威胁既违法，也“武断专横”。

司法部阻加州计算两万多邮寄选票被驳回

司法部欲阻止加州选举官员计算两万多张疑似非公民邮寄选票，这个要求也于周五被美国联邦第九巡回上诉法院驳回。

法官在判决书中说，联邦政府的名单可能不完全可靠，准许这项要求“存在合格选民投票权被剥夺的实质风险”。

美国中期选举将于下周二（11月3日）投票，两大政党如今都在加紧催票。

FBI加紧调查民主党涉嫌招募同名候选人“混淆选民”

阿拉斯加州联邦检察官海曼星期五透露，特朗普政府已加大力度调查民主党涉嫌招募同名候选人，图谋分薄阿拉斯加州现任共和党参议员沙利文（Dan S. Sullivan）选票的指控。

除了民主党的佩尔托拉 （Mary Peltola），挑战沙利文的还有一名与他同名同姓的无党籍候选人沙利文（Daniel J. Sullivan Jr.）。据《纽约时报》报道，是佩尔托拉和民主党参议院竞选分支的员工协助招募这名退休教师参选。

在美国，两党扶持知名度较低的第三方参选，分薄对手选票的情况并不罕见。

阿拉斯加州被视为决定参议院控制权的关键州之一。司法部已起诉阿拉斯加州，一旦共和党的沙利文败选，将阻止阿拉斯加州确认选举成绩。司法部也已要求阿拉斯加保存“可能被选民混淆所影响”的选票。

特朗普“徇众要求”恢复两场实体竞选集会

中期选举进入最后冲刺期，特朗普星期四（29日）却宣布取消堪萨斯州和艾奥瓦州的两场周末竞选集会，引发外界对他健康状况的揣测。不过，他隔天就改变主意，恢复这两场活动。

特朗普星期五在白宫告诉记者，是两州的共和党人致电要求他亲自出席造势活动，认为效果比线上集会更好。

他也为选举结果打预防针，称不论是共和党或民主党总统、表现是好是坏，通常都会输掉中期选举，但他仍相信共和党有机会取得好成绩。