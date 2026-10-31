（巴黎综合电）国际评级机构惠誉星期五（10月30日）维持法国A+的主权信用评级，但把评级展望从“稳定”下调至“负面”，并对法国巨额债务的偿债成本表达深切担忧。

惠誉预测，作为欧盟第二大经济体，法国的债务占国内生产总值（GDP）的比重将从2025年的近115.7%，攀升至2028年的124%。

惠誉指出，经济增长乏力、财政状况再度恶化以及国债收益率上升，使法国更难推行必要且持续的财政整顿，以遏制债务不断恶化的趋势。

法国将于明年4月至5月举行两轮总统选举投票。惠誉认为，选后削减债务的前景尚不明朗，政治分化将使国会难以就“一项可信的财政战略”达成共识，而抗议物价上涨和公共服务不足的示威浪潮，更令财政整顿面临严峻的社会阻力。

法国财政部长莱斯屈尔周五发声明说，惠誉的评估说明，法国迫切须要在年底前通过一份“负责任的预算案”。总统马克龙领导的政府正在争取议会通过旨在大幅削减支出和提高税收的新预算案，但由于缺乏绝对多数议席，预算案举步维艰，进一步加剧市场的担忧。

就在惠誉公布对法国的评估前，法国国家统计与经济研究所周五发布报告说，法国第三季GDP环比萎缩0.1%。这是继第一季萎缩0.2%、第二季零增长之后，法国经济今年再次出现萎缩。

另一方面，法国周六预计将连续第三个周末爆发示威抗议。为防范街头暴力与劫掠，巴黎的商家周五纷纷用木板封住窗户。法国商会主席迪克雷森佐说，商家深感恐惧不安，“恨不得星期六赶紧过去”。

当局在各地部署约7万名安保人员，力求避免10月17日数千家商户遭打砸抢的乱局重演。巴黎40多个地铁站暂时关闭，电车服务也受影响。巴黎市中心以共和国广场为核心的共和区以及繁华的夏特莱-大堂区，周末两天晚间均实施宵禁，管制时段从晚上11时至次日早晨6时。

由于这次抗议恰逢周六万圣节，法国内政部长努涅斯警告抗议者不得佩戴遮住脸部的面具。他透露，当局在社交媒体发现有人号召在万圣节夜晚集会发动“革命”，也有一些帖子呼吁人们装扮起来，共度一个“黑暗之夜”。