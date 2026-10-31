（华盛顿综合电）美国将于星期二（11月3日）举行中期选举，提前投票的人数创下历史新高，达到约4790万人，超越2022年中期选举创下的4590万人纪录。关键摇摆州的投票率大幅攀升，且提前投票的民主党选民多过共和党选民。

美国选举研究机构佛罗里达大学选举实验室星期五（10月30日）发出的调查数据显示，提前投票人潮在参议员选情激烈的州属尤其明显。

截至10月28日，得克萨斯州提前投票者超过600万人，与2022年同期相比增加50%左右。

在缅因、密歇根、北卡罗来纳和堪萨斯这四州，提前投票者也比四年前增加超过30%；南卡罗来纳州提前投票更踊跃，比2022年同期多了83%。

在有记录选民政党归属的州，民主党选民约占提前投票者的44%，显著高于共和党的31%。

佛大选举实验室主管麦克唐纳指出，在有种族和族裔统计数据的州，黑人和拉美裔选民的参与度上升；特别是在得州与墨西哥边境一带，拉美裔聚居区的投票率尤为强劲。

在佐治亚州，截至10月29日，提前投票人数打破了这个州的中期选举纪录；在已投票选民中，女性占56%，男性占44%。佐州首席选举官拉芬斯珀格说：“佐治亚州民众踊跃投票创纪录，因为他们信任这一选举制度。”

不过专家提醒，不能根据这些数据预测选举结果，因为选民的政党注册信息并不能真正反映他们到底支持哪个候选人，而且预计还有数千万选民到选举日当天才投票。

在近期选举中，共和党选民往往更倾向于在选举日当天投票，这可能缩小甚至扭转民主党在提前投票阶段所挣得的优势。

此外，提前投票踊跃并不一定意味着最终的整体投票率会更高，因为部分选民可能只是比过去更早投出手中选票。

共和党目前控制参众两院，如果民主党夺回其中一院，就能在立法、预算和政府监督等方面，对任期仍有两年多的特朗普政府形成更大的制衡；如果共和党继续掌控两院，则有利于特朗普推动后续政策。