美国威胁将对伊朗采取进一步军事行动之际，伊朗最高领袖穆杰塔巴说，已要求武装力量对任何敌方威胁作出立即、有力且不受地理限制的回应。

伊朗最高领袖穆杰塔巴星期六（10月31日）在社交媒体发表声明说，他会见了伊朗武装力量高级指挥官，并下令针对任何可能的美国和以色列威胁，都必须予以“即时、有力且不受地理限制的回应”。

穆杰塔巴说：“如果敌人恢复军事或恐怖袭击，那么将由伊朗武装力量决定这些袭击将在何时以及在何种条件下结束。”

穆杰塔巴在声明中说，对敌人进行强有力对抗的智能作战准备，是实现最大威慑的基本前提。

他也要求伊朗武装力量更新目标清单，将美国与以色列“所有资产”纳入打击范围，并下令伊朗武装力量增加侦察、支援和作战行动所需弹药和武器的生产。

声明说，穆杰塔巴是在会见伊朗武装部队总参谋长阿卜杜拉希（Ali Abdollahi）、伊朗伊斯兰共和国军队总司令哈塔米（Amir Hatami），以及伊朗伊斯兰革命卫队总司令瓦希迪（Ahmad Vahidi）时，作出的上述表态。

在外交斡旋方面，路透社引述匿名消息人士报道，一个卡塔尔代表团于星期五（30日）抵达伊朗首都，与伊朗高级官员举行了长达12小时的会谈。伊朗代表团星期六则在多哈继续这些讨论。

消息人士还说，卡塔尔调解团队在会谈期间，与美国谈判代表保持着频繁的磋商。