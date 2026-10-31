（亚特兰大综合电）二十国集团（G20）外长会议周五（10月30日）在美国亚特兰大市召开，美国国务卿鲁比奥呼吁各国携手应对地缘政治与经济危机。他警告，全球能源和粮食供应、贸易及航行自由受到干扰，一系列危机正严重威胁全球经济秩序。

鲁比奥在会上说：“我们正处在关键时刻。我们面临一系列相互关联的经济与地缘政治危机”。他呼吁各国协调应对新危机，维护共同利益，并且为加强地缘政治稳定，以及推动领导人讨论更广泛的经济繁荣议程创造有利条件。

鲁比奥希望各国能够在部长级会议上，就应对这些危机达成共识。G20定于12月14日至16日在佛罗里达州迈阿密举行峰会。

两名西方官员透露，G20成员普遍认为，中东战事给几乎所有国家带来非常严峻的经济挑战。许多与会官员担心，如果美国再次攻打伊朗，可能会导致油价飙升，从而加剧各国的经济困境。

G20外长会议在佐治亚州首府亚特兰大市举行两天，预计讨论供应链、关键矿产、地区冲突与战争，以及霍尔木兹海峡通航等一系列影响世界各国的切身问题。

美邀俄外长出席会议 引发多国外长不满拒绝合照

不过，这次会议引起议论的，倒是鲁比奥邀请俄罗斯外长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）出席会议，这样的安排引来多国外长的强烈不满。

英国外长米利班德在会上抨击拉夫罗夫，指俄罗斯在战争中杀害许多无辜平民；欧盟外交与安全政策高级代表卡拉斯指拉夫罗夫在会上提出大量谎言和作出虚假叙事。

拉夫罗夫表明，俄罗斯对乌克兰问题的立场不变，不会容忍乌克兰对俄构成的军事威胁。他批评乌克兰寻求更多远程武器，不利于筹备谈判。

由于欧洲官员拒绝与拉夫罗夫合影，美国取消传统的大合照。德国外长瓦德富尔对记者说，因为与俄罗斯已不存在正常状态，因此不适合与拉夫罗夫合影。

一名西方外交官透露，有三分一成员包括澳大利亚和加拿大，拒绝与拉夫罗夫合照。有与会者透露，连拉夫罗夫本人也承认，拍大合照会带来困扰。

会议分歧大难达致共识 预料只发主席声明

另外，过去曾受邀参与G20会议的乌克兰，这次没受邀。美方官员声称只邀请G20成员国与会。

不过，作为G20正式成员的南非，这次却没有受邀。南非与特朗普政府存在不少争端，去年南非担任G20轮值主席国时，美国总统特朗普和鲁比奥等领导人都没有出席会议。

来自外交界的消息说，各国在俄乌和中东战事、美国关税等多项议题存在严重分歧，外长会议预计无法发表联合公报，改而发表主席声明。各方要在12月峰会上敲定一份联合宣言，供G20领导人签署。