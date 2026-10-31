美国媒体引述匿名官员称，美国总统特朗普政府计划通过巴基斯坦，将150多名阿富汗移民遣返回阿富汗。维权组织谴责，此举可能危及这些移民的性命。

《纽约时报》星期五（10月30日）引述三名不具名的美国官员报道，在当局最新的遣返行动中，预计有超过150名阿富汗移民将被驱逐出境，首趟遣返航班最快可能在下星期一（11月2日）起飞。

致力于协助前阿富汗盟友的组织“阿富汗撤离联盟”（AfghanEvac）透露，预计将被遣返的人中，包括在喀布尔陷落前曾协助驻阿富汗美军的阿富汗人亲属。

自阿富汗塔利班政权于2021年8月重新掌权后，当中部分阿富汗人曾获发特殊移民签证。而作为广泛打击非法移民行动的一部分，特朗普去年起对包括阿富汗在内的多个国家颁布了旅行禁令，并寻求终止对阿富汗人的免遭遣返保护。

匿名官员也透露，由于美国无法安排直接飞往阿富汗的遣返航班，巴基斯坦将负责监督将他们驱逐回阿富汗的程序。

自塔利班掌权以来，巴基斯坦与阿富汗的关系一直处于紧张状态。去年10月，两国爆发致命的边境冲突，导致边境几乎全面关闭，双边关系也进一步恶化。

经各方斡旋后，冲突一度平息，但今年2月局势再次升级，巴基斯坦更向这个邻国宣告进入“公开战争”状态。巴基斯坦指责阿富汗窝藏在境内发动致命袭击的武装分子，但阿富汗塔利班政府否认这一指控。

法新社报道，“阿富汗撤离联盟”主席范迪弗（Shawn VanDiver）批评，美国政府为了转移注意力，特意选在全国举行中期选举期间，将这些阿富汗移民遣返归国。

范迪弗指出，面临遣返的部分移民“是那些曾与美军并肩作战者的兄弟和儿子，塔利班完全有理由将这些家庭列为报复目标”。

他说：“无论他们是通过什么途径来到这里，等待着他们的危险都是一样的。”

塔利班当局在重夺政权后，曾宣布对那些曾为西方支持的部队和政府效力的阿富汗人实行大赦。然而，联合国已记录到多起有关法外处决、拘留和虐待的报告。