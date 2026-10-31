（蒙特利尔/渥太华综合电）欧盟与加拿大宣布建立全面战略联盟，在美国疏离传统盟友之际巩固大西洋两岸关系。

双方不仅敲定新的数码贸易协定并深化关键矿产融资合作，加拿大更承诺参与欧盟主导的900亿欧元（约1290亿新元）乌克兰援助贷款计划，初期注资5亿欧元。加拿大更放眼在明年6月前完成谈判，成为欧盟有史以来首个“联席成员”（associate member）。

为期两天的加拿大—欧盟峰会星期五（10月30日）在加拿大蒙特利尔闭幕。加拿大总理卡尼在记者会上说，世界正变得更加危险和分裂，民主规范正逐渐遭到侵蚀，贸易也被“武器化”，加拿大将同欧盟携手巩固根基，捍卫双方共同价值观。

卡尼说，他预计将在6月与欧盟完成谈判，使加拿大成为欧盟首个“联席成员”。他指出，这一联盟将帮助加拿大和欧洲抵御经济压力，自主作出决定，而不是受制于更强大的国家。

加拿大和欧盟都遭受美国的关税打击，并面临来自美国的领土威胁。

欧盟委员会主席冯德莱恩在峰会前说，尽管受限于地理疆界，加拿大无法加入欧盟成为正式成员国，但欧盟希望尽可能拉近与加拿大的关系。

加拿大与欧盟已有一项取消大部分关税的自由贸易协定。双方周五就一项新的数码贸易协定完成谈判，让双方企业能更便利地在大西洋两岸开展销售业务。

加拿大也签署一项协议，允许欧洲投资银行为加拿大关键矿产项目提供融资。加拿大拥有丰富的稀土和关键矿产资源，但需巨额基础设施资金以加速规模化开采。

双方还完成一项竞争协定的谈判，旨在遏制反竞争行为，降低消费者支付的价格。双方将探索连接各自的即时支付系统，使跨境转账更快、成本更低。