俄乌在美国第一夫人梅拉尼娅的斡旋下，在俄控前线城市奥列什基实现局部停火后，饱受多年战火蹂躏的居民经由白俄罗斯撤离后，顺利抵达乌克兰控制区，与家人朋友们团聚。

法新社报道，撤离的奥列什基（Oleshky）居民星期六（10月31日）乘坐飞机抵达白俄罗斯后，转乘巴士抵达乌克兰边境。他们走下巴士，有些人身披乌克兰国旗，与久别的亲人相拥而泣。

这座位于乌克兰南部赫尔松州的城市自2022年起被俄军占领，一直处于双方激烈交火的中心，导致当地居民受困且面临饥荒。美国第一夫人梅拉尼娅上周宣布达成局部停火协议时，形容这座城市正处于“灾难边缘”，并称若没有她的介入，向受困居民运送援助物资将是“不可能的事”。

这项于星期二（27日）清晨生效的停火协议，是自俄罗斯于2022年2月入侵邻国乌克兰以来，俄乌双方在整条前线上持续时间最长的休战。

交战双方罕见地展现出合作姿态，乌克兰与俄罗斯官员于星期五（30日）共同走访了这座城市，不仅运送了救援物资，还组织并集结了有意撤离的居民。

乌克兰总统泽连斯基星期六也在社交平台X上发文说：“截至目前，来自奥列什基的乌克兰公民已越过乌克兰边境。他们所有人都将获得所需的援助。”

停火协议将于星期天（11月1日）晚间结束。

有人回归家人怀抱 有人仍留守故土

在乌克兰北部，撤离者的亲友此前一直焦急地等待亲人归来。

40岁的冈察洛娃（Daryna Goncharova）星期六早些时候说，她正在等待受困在城里的父母。当被问及父母抵达时她会说些什么，她说：“我会说，我爱他们。”

等待父亲归来的19岁少女帕利（Yelyzaveta Paliy）说，她从未想到与父亲一别竟是这么久。

她说：“我们最后一次见到他是在2024年1月底，当时我和姐姐、妈妈离开了当地，而他留了下来。”

她表示希望这座城市能重回乌克兰控制，并感叹道：“遗憾的是，两年已经过去了，到头来却只是一次撤离行动。”

据基辅当局估计，在此次人道主义行动展开前，奥列什基市内仅剩约2000名居民，远低于俄罗斯入侵前的2万4000人。

莫斯科和基辅均未透露具体的撤离人数。两国当局此前曾指出，即使战火重燃，仍有许多居民希望留在城内。