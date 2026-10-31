孟加拉今年10月的骨痛热症单月死亡人数创下2026年新高，专家警告，这波疫情在12月之前恐难显著缓解。

路透社引述孟加拉卫生部数据报道，截至10月30日，今年的骨痛热症疫情已夺走418条人命，并导致超过13万3000人入院治疗。

其中，单在10月份就有173人病逝，超越9月份的148人，成为今年迄今死亡人数最多的月份。

骨痛热症病例激增之际，孟加拉也正对抗全球最严重的麻疹疫情。麻疹至今已造成超过1200人死亡，令原本就已捉襟见肘的医疗体系承受更大的压力。

当地医生指出，许多骨痛热症病患往往等到出现严重并发症后，才前往医院求医。

位于首都达卡的公立沙希德·苏拉瓦底（Shaheed Suhrawardy）医学院附属医院院长萨尔瓦尔（Mirza Golam Sarwar）透露，医院一度单日新增67名住院病患，目前共有279名骨痛热症病患正在留医。

他说：“我们收治了许多出现休克症状的病患。他们的血压有时低到无法测量，血氧水平也在不断下降。”

内科专家阿卜杜拉（ABM Abdullah）说，重复感染以及延误确诊和治疗，是导致重症和死亡病例增加的主因。他也敦促民众清除蚊虫滋生处，并在出现症状时立即就医。

33岁的达卡居民费尔道斯（Faisal Ferdous）曾在2017年和2024年确诊骨痛热症，并在今年10月早些时候再次染病。目前已返家休养的他透露，这一次他和妻子都须要住院治疗。

费尔道斯透露，他们五岁的儿子此前因其他疾病住院，夫妻俩在医院陪护几天后不久便双双病倒。“每一次发病都很难熬，而且在反复感染后，你会越来越担心演变成重症的风险。”

卫生专家警告，目前全部四种骨痛热症病毒血清型都在当地传播，这增加了引发重症的风险。

民众在感染其中一种病毒株后，日后仍可能感染另一种病毒株，从而提高出现并发症的几率。尽管孟加拉当局正考虑将引入骨痛热症疫苗作为长期防疫措施，但目前尚未推出相关疫苗。

贾汉吉尔纳加尔大学（Jahangirnagar University）昆虫学家巴沙尔（Kabirul Bashar）指出，死亡人数不太可能继续以10月份的速度攀升，但病毒传播很可能会持续整个11月，在12月之前不太可能出现显著改善。

巴沙尔解释说，即使天气变得较为干燥，早前降雨所形成的积水处仍会继续滋生蚊虫，从而使病毒传播持续下去。