东京一座神社的神职人员口中念诵祝词、手中挥舞木制神杖，为一只猫咪、一只柴犬和几只约克夏梗犬祈福。不过，这项传统仪式原本是专为孩童所设。

每年的11月15日是日本一年一度的“七五三节”，传统上是让家庭庆祝家中孩童成长至三岁、五岁和七岁的节日。然而，随着日本人口不断萎缩，如今有越来越多参拜者转而带着心爱的“毛孩子”来参加这项活动。

法新社报道，医生松湖儿玉（Shoko Kodama，46岁）星期六（10月31日）来到东京的市谷龟冈八幡宫神社，祈求她的宠物健康成长、平安顺遂。

她透露，自己花了两个月的时间，亲手为五岁的英国短毛猫“琥珀”（Amber）量身缝制了一件鲜红色的和服。“这个小家伙就像我的孩子一样。只要有它在身边，生活中所有不愉快的事都会烟消云散。”

在神社外，其他饲主也为毛茸茸的爱宠换上色彩缤纷的和服，并让它们摆好姿势拍照留念，以纪念这个特别的日子。

随后，饲主们带着宠物进入内殿，由神职人员梶谦治（Kenji Kaji）挥舞绑着白色纸垂的祓串（净化神杖），为宠物进行驱邪祈福仪式。

梶谦治指出，日本正面临人口老龄化和低生育率的双重挑战，随着家庭结构发生变化，宠物在人们生活中的角色也已出现转变。“我认为，那些没有孩子或已经把孩子抚养成人，转而将猫狗视为家庭一分子的人正不断增加。”

应广大饲主的需求，自2000年代初以来，梶谦治所在的神社在每年的庆典期间，都会接待约400个携宠物前来的家庭。

今年6月公布的数据显示，日本去年的生育率再次跌至历史新低，凸显了人口危机正在侵蚀这个全球第四大经济体。而根据世界银行的数据，日本人口的年龄中位数高达49.9岁，是全球老龄化程度第二高的国家，仅次于微型城邦摩纳哥。

在神社外，饲主也为毛孩子换上色彩缤纷的和服，并让它们摆好姿势拍照留念。（法新社）

饲养两只约克夏梗犬的23岁饲主城美优（Miyu Shiro）说，带着爱犬共度这个节日“感觉非常自然”。

她一边为毛发梳理整齐、戴着花朵造型发夹的幼犬拍照，一边说道：“它们是我们家庭的一部分。”

与妻子及友人一同前来参加庆典的57岁民众大原浩一（Koichi Ohara）说，他养的三只吉娃娃犬给予了他“无条件的爱”。

育有三名子女的他笑着说：“它们比人类的孩子更懂得撒娇，而且也很听我们的话。就像我们人类一样，我希望它们也能健康长寿、平平安安。”